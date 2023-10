Grupo EDP e BCP levam bolsa nacional de volta ao patamar dos 6.000 pontos

A bolsa nacional fechou em alta, sustentada sobretudo pelo bom desempenho dos pesos-pesados BCP, do grupo EDP, Jerónimo Martins e Galp – numa sessão em que nenhuma cotada fechou em queda.

No resto da Europa, a tendência foi também de alta, com todos os setores em terreno positivo e com o índice de referência Stoxx 600 a marcar o maior ganho deste ano, muito à conta de uma queda dos juros da dívida nos EUA e do relato da Bloomberg de que a China está a ponderar uma nova ronda de estímulos à economia.

Por cá, o PSI encerrou a ganhar 1,91%, a negociar nos 6.056,96 pontos, com 13 cotadas no verde e três inalteradas.

Esta foi a quarta sessão consecutiva da bolsa nacional em alta, na mais longa série de valorizações desde finais de agosto. E o PSI regressou ao patamar dos 6.000 pontos, onde já tinha estado em setembro.

O grupo EDP contribuiu para o bom desempenho do PSI. A elétrica nacional fechou a somar 3,27% para 3,79 euros e a sua subsidiária para as energias renováveis avançou 3,94% para 14,78 euros.

Ainda na energia, a Galp valorizou 0,71% para 14,22 euros e a Greenvolt registou um acréscimo de 3,70% para 5,47 euros, ao passo que a REN se manteve inalterada nos 2,42 euros.

O BCP foi outro dos títulos que sustentou o índice de referência nacional, com as ações do banco liderado por Miguel Maya a fecharem com um ganho de 2,97% para 27,76 cêntimos – valores que não atingia desde julho de 2019. Durante a sessão chegaram a atingir os 27,9 cêntimos por ação.

Também a Jerónimo Martins ajudou à tendência positiva da praça lisboeta, com a dona do Pingo Doce a fixar uma subida de 2,15% para 19,99 euros.

Destaque igualmente para a Mota-Engil, que foi a cotada que mais valorizou na sessão de hoje, ao galgar 4,63% para 3,05 euros.

Nas papeleiras, a Semapa ficou inalterada nos 13,40 euros, a Navigator pulou 1,22% para 3,66 euros e a Altri subiu 1,62% para 4,40 euros.

A terceira cotada que encerrou inalterada foi a Ibersol, nos 6,78 euros.