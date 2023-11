Grupo EDP, JM e BCP pressionam Lisboa. Força da Galp não chega para inverter queda do PSI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa nacional fechou em baixa, penalizada essencialmente pelos pesos-pesados BCP, Jerónimo Martins, EDP e EDP Renováveis. A travar maiores perdas esteve a Galp Energia.

No resto da Europa, a tendência foi também de queda e todos os setores estiveram a desvalorizar, com exceção do petróleo & gás. Os que mais pressionaram foram o alimentar e o dos artigos para o lar.

Por cá, o PSI encerrou a ceder 0,27%, para 6.251,24 pontos, com 13 cotadas no vermelho, duas no verde e uma inalterada.

A energia teve peso nos dois sentidos. A castigar o índice de referência nacional estiveram a EDP, a recuar 0,38% para 4,153 euros, e a sua subsidiária para as energias renováveis, que desvalorizou 2,06% para 15,47 euros. Também a Greenvolt perdeu terreno, a deslizar 0,61% para 6,57 euros.

Já a Galp encerrou em terreno positivo, num dia em que os preços do petróleo estão a ganhar terreno. A petrolífera somou 1,78% para se estabelecer nos 13,76 euros.

Ainda na energia, a REN fechou inalterada, nos 2,455 euros, estando os investidores à espera que reporte esta sexta-feira as suas contas do terceiro trimestre.

Outro título que influenciou o mau desempenho do PSI foi a Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce caiu 0,99% para 22,10 euros.

Também o BCP ajudou às quedas, com as ações do banco liderado por Miguel Maya a cederem 0,39% para 28,16 cêntimos.

Em alta, além da Galp, esteve apenas mais uma cotada: a Mota-Engil. A construtora fechou a subir 1,29% para 3,13 euros.

Nas papeleiras, a Altri perdeu 0,61% para 4,552 euros, a Navigator registou uma depreciação de 0,43% para 3,724 euros, e a Semapa caiu 0,58% para 13,72 euros.