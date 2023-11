Wall Street troca cautela por "ganância de fim de ano". Nasdaq sobe 2%

Wall Street encerrou o dia em terreno positivo, com o S&P 500 a ultrapassar a fasquia dos 4.400 pontos, um nível importante de análise fundamental e técnica, que deu ainda mais ânimo aos investidores no mercado acionista.





O industrial Dow Jones ganhou 1,15% para 34.283,10 pontos, tendo valorizado 0,65% no acumulado da semana. Já o tecnológico Nasdaq Composite arrecadou 2,05% para 13.798,11 pontos, tendo no acumulado da semana subido 2,37%.



Por sua vez, o S&P 500s subiu 1,56% para 4.415,24 pontos, tendo no acumulado dos últimos dias somado 1,31%. Durante a sessão, o "bechmark" superou a fasquia dos 4.400 pontos, um patamar visto por alguns analistas como uma linha de resistência, que uma vez ultrapassada pode ser um fator animador que trará mais ganhos.





Além de ter superado este patamar, o S&P 500 superou a média móvel de 100 dias, outro indicador positivo para o desempenho futuro do índice.





O sentimento foi ainda impulsionado por uma menor volatilidade no mercado da dívida, numa semana essencialmente marcada pelo agravamento dos juros das obrigações, depois de esta quinta-feira o Tesouro dos EUA ter acabado por se predispor a pagar um juro acima do inicialmente previsto por uma emissão de dívida a 30 anos.





Os investidores estiveram ainda a digerir as mais recentes expectativas dos consumidores sobre a inflação nos EUA, as quais tocaram em máximos de 12 anos, de acordo com a Bloomberg.





Para Michael Hartnett, estratega do Bank of America, citado pela Bloomberg, a cautela que marcou o mercado acionista nos últimos três meses deu lugar "à cobiça no final do ano", com as expectativas do alívio das "yields" da dívida.