Grupo EDP vale mais que o resto do PSI-20

O aumento de capital impulsiona a capitalização bolsista da EDP pela primeira vez acima dos 18 mil milhões de euros, um valor que somado ao da EDPR já é superior ao de todas as outras empresas do PSI-20. No ranking europeu das elétricas a EDP já é a 10.ª maior cotada.

