Guerra comercial volta a ensombrar bolsas

As bolsas dos EUA iniciaram a sessão em queda, pressionadas pelo impasse em torno das negociações comerciais entre Washington e Pequim. O Dow Jones cai 0,15% para 24.538,76 pontos e o S&P500 recua 0,07% para 2636,83 pontos.





A ditar o sentimento negativo estão as afirmações do secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross. O responsável disse que os EUA e a China estão "a quilómetros" de resolverem a disputa comercial.

A contrariar o sentimento negativo criado pelo impasse das negociações, bem como pelos receios em torno do crescimento económico mundial, está a apresentação de resultados de várias cotadas.

As empresas de semicondutores Xilinx e Lam Research Corp estão a subir 14% e 10%, respetivamente, depois de terem reportado números do último trimestre de 2018 que superaram as estimativas dos analistas.

Em alta está também a Texas Instruments, ao ganhar mais de 4%, a beneficiar também dos resultados apresentados. Apesar de a empresa ter emitido um alerta sobre o enfraquecimento da procura por parte da China, os analistas consideraram que os números apresentados foram positivos, o que está a animar a negociação.

E as boas notícias não se restringem ao setor tecnológico. A Americana Airlines e a Southwest Airlines estão a ganhar cerca de 5%, também a refletirem os resultados apresentados.

Ainda assim estes ganhos estão a ser insuficientes para anular o impacto do impasse em torno das negociações comerciais entre EUA e China.



(Notícia em atualizada às 14:45 com mais cotações)