Há novos recordes em Wall Street. Facebook vale mais de 1 bilião depois de decisão de juiz

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno misto, com o S&P 500 e o Nasdaq a estabelecerem novos máximos históricos mas o Dow a negociar no vermelho. O Facebook disparou e o seu valor de mercado supera o bilião de dólares.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 28 de Junho de 2021 às 21:07







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones fechou a sessão desta segunda-feira a ceder 0,44%, para se fixar nos 34.283,27 pontos, não conseguindo acompanhar os ganhos dos seus principais congéneres. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,23%, para 4.290,61 pontos, o que constituiu um recorde de fecho. Na negociação intradiária atingiu um máximo de sempre, nos 4.292,14 pontos, devido sobretudo à renovada confiança na retoma económica do país e nos estímulos orçamentais. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,98% para 14.500,51 pontos, depois de ter chegado durante a sessão a marcar um recorde nos 14.505,19 pontos. A impulsionar o Nasdaq e o S&P 500 estiveram cotadas como a Microsoft, Apple e Nvidia, já que as cotadas relacionadas com as tecnologias continuam a ganhar terreno numa altura em que os juros continuam baixos. O Facebook destacou-se nos ganhos, depois de um juiz norte-americano ter decidido a favor da empresa liderada por Mark Zuckerburg numa ação intentada pela Comissão Federal de Comércio (FTC) dos EUA num processo de anti-trust. O juiz rejeitou a ação da FTC e decretou que deve ser apresentada uma queixa alterada até 29 de julho. Resultado: a dona da popular rede social intensificou as subidas e a sua capitalização bolsista superior o bilião de dólares. O Facebook encerrou a somar 4,18% para 355,64 dólares, com um valor de mercado de 1,1 biliões de dólares. Do lado das quedas sobressaíram os setores cíclicos, devido aos receios em torno de um forte aumento de casos de covid-19 na Ásia. Os segmentos financeiro, da energia e das companhias aéreas recuaram entre 0,9% e 3,3%. "Estamos a chegar ao final do trimestre e os investidores poderão querer proceder à tomada de mais-valias e sair da energia para ficar nas teconologias, que têm sido as ganhadoras", comentou à Reuters um estratega da CFRA Research, Sam Stovall. Os investidores aguardam com expectativa pela divulgação dos números do mercado laboral em junho, que serão conhecidos já na próxima sexta-feira. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Há novos recordes em Wall Street. Facebook vale mais de 1 bilião depois de decisão de juiz









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.