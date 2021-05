Holding da da família Queiroz Pereira reforça na Semapa

A Sodim, "holding" da família Queiroz Pereira, comunicou esta segunda-feira à Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão que adquiriu hoje em bolsa 1.816 acções da empresa, representativas de 0,002% do seu capital social.

Em comunicado à CMVM, a Semapa acrescenta que a Sodim fez a referida comunicação pelo facto de ser uma entidade estreitamente relacionada com José Fay, João Nuno Castello Branco, Vítor Pereira, Ricardo Pacheco Pires, Filipa Queiroz Pereira, Mafalda Queiroz Pereira e Lua Queiroz Pereira, em virtude de os mesmos serem administradores da Sodim e da Semapa.

A oferta da Sodim sobre o capital que não detém da Semapa completa esta quarta-feira a sua segunda semana. Arrancou a 27 de abril e decorre até 25 de maio.

Por enquanto, o resultado da OPA mantém-se na mão de grandes investidores institucionais, uma vez que é elevada a percentagem de capital detida por fundos.

Contudo, o peso das posições qualificadas é menor do que era conhecido. A Bestinver, a Cobas e o Norges Bank controlam 7,26% do capital, estando perto de 19% as ações em posições minoritárias inferiores a 2%.

A partir de amanhã, a Semapa vai pagar um dividendo bruto de 51,2 cêntimos por ação. Os detentores de ações que decidiram aceitar a oferta pública de aquisição receberão uma contrapartida de 11,66 euros por ação, que desconta o dividendo face aos 12,17 euros indicados pela oferente.