Ibersol reduz capital para 42,36 milhões de euros

4.359.577 ações representativas de até 10,29% do capital social. O objetivo assumido na altura era o de uma nova redução de capital, sendo que o programa está previsto para decorrer até 31 de maio de 2024.

A Ibersol concluiu esta sexta-feira uma redução de capital de 46 milhões de euros para 42,36 milhões, aprovada na Assembleia Geral de 26 de maio para libertação de excesso de capital, através da extinção de 3.640,423 euros em ações próprias que eram detidas pela empresa e que correspondem a 7,914% do capital. A informação foi comunicada à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O capital social da Ibersol passa assim a cifrar-se em 42.359,577 euros, sendo representado por 42.359.577 ações ordinárias, cada uma com o valor nominal de um euro.Já no início de maio, a empresa lançou um programa de recompra de ações próprias até