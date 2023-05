Ibersol lança recompra de ações próprias até 10,29% do capital

Leia Também Ibersol propõe dividendo bruto de 0,70 euros

O conselho de administração da Ibersol lançou um programa de recompra de ações próprias para a aquisição até 4.359.577 ações representativas de até 10,29% do capital social, informou esta madrugada de sexta-feira a empresa, em comunicado à CMVM.O objetivo deste programa, que decorrerá até 31 de maio de 2024, é proceder a uma redução de capital através da extinção das ações adquiridas no âmbito deste programa.O montante máximo para a compra das ações é de 32.696.827,50 euros, o que significaria que todas as ações alvo de recomprar teriam um custo de 7,5 euros, ou seja, 10,95% acima da cotação da Ibersol no final da sessão desta quinta-feira (6,76 euros).A empresa informa ainda que o programa visa uma redução do capital social por extinção das ações adquiridas no programa.Entretanto, já na assembleia-geral agendada para 26 de maio os acionistas vão votar uma proposta de redução de capital por extinção de 3.640.423 ações próprias detidas atualmente e que correspondem a 7,914% do capital atual da empresa. A ser aprovada, a operação reduzirá o capital social da Ibersol de 46 milhões de euros para cerca de 42,36 milhões de euros.Caso consiga cumprir na íntegra o programa de recompra que irá decorrer até final de maio do próximo ano e que os acionistas aprovem a posterior extinção dessas ações próprias, o capital social da Ibersol será reduzido para 38 milhões de euros.