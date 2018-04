Iminente ataque dos EUA contra a Síria atira Wall Street para o vermelho

A ameaça feita por Donald Trump de que os mísseis "estão a chegar" à Síria e a perspectiva de que um ataque americano poderá escalar a tensão com a Rússia, levou as principais praças americanas para terreno negativo.

O índice Dow Jones abriu a sessão desta quarta-feira, 11 de Abril, a perder 0,76% para 24.223,13 pontos, seguido pelo Nasdaq Composite a recuar 0,39% para 7.066,629 pontos, e pelo Standard & Poor’s 500 a resvalar 0,49% para 2.642,79 pontos.

Se ontem Donald Trump contribuiu para reforçar os ganhos em Wall Street ao considerar "simpáticas palavras [de Xi Jinping] sobre as tarifas e as barreiras aduaneiras aos automóveis", a ameaça hoje dirigida à Rússia teve o efeito contrário.





O presidente dos Estados Unidos avisou a Rússia de que os mísseis "estão a chegar" à Síria, reagindo assim às declarações de elementos do Kremlin, como o embaixador russo no Líbano, que avisavam Washington de que as forças russas iriam abater quaisquer mísseis lançados pelos EUA.