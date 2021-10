Indiana Jones avermelha Dow Jones. Nasdaq e S&P com melhor série num mês

O Dow Jones terminou o dia a deslizar 0,10%, para os 35.258,61 pontos, contrastando com os ganhos dos pares S&P 500 e Nasdaq Composite. O Dow fechou com 20 das 30 cotadas no vermelho, destacando-se a Disney, que recuou mais de 3% após ter adiado o lançamento de diversos filmes, incluindo vários títulos do universo Marvel e o novo capítulo da saga "Indiana Jones", que passa de 2022 para 2023.O S&P 500, por seu turno, avançou 0,34%, para os 4.486,46 pontos, alargando para quatro a série de sessões positivas consecutivas, um registo inédito desde finais de agosto.O tecnológico Nasdaq Composite ganhou 0,84% e retomou a fasquia dos 15 mil pontos ao encerrar nos 15.021,81 pontos.A ajudar as bolsas do outro lado do Atlântico estiveram um alívio nos preços da energia e os bons resultados de algumas das cotadas, que animaram os investidores.Com a "earnings season" a acelerar, o foco do mercado está mais nos resultados das companhias e questões como a inflação e a política monetária da Fed passaram para um plano secundário.Os analistas, aliás, antecipam que a maioria das empresas cumpra ou supere as expectativas nos resultados do trimestre.