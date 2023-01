Inflação em baixa anima Wall Street. E houve uma cotada que foi do inferno ao céu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Philadelphia e St. Louis reconheceram a acalmia nos preços, mas reiteraram a necessidade de um maior aperto da política monetária para trazer a inflação de volta ao objetivo da autoridade monetária.



Entre os principais movimentos de mercado esteve a Bed, Bath & Beyond que escalou 50,14% para 5,24 dólares, com notícias de que a retalhista terá emitido um aviso para iniciar conversações com possíveis credores para financiarem a empresa durante o processo de falência.

Wall Street terminou a sessão desta quinta-feira em terreno positivo, embora com ganhos ligeiros. O dia ficou marcado pela divulgação de uma leitura da inflação nos Estados Unidos relativamente a dezembro, que mostrou uma desaceleração para 6,5% - apontando a maior queda desde abril de 2020.O industrial Dow Jones subiu 0,64% para 31.189,97 pontos, enquanto que o S&P 500 avançou 0,34% para 3.983,17 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 0,64% para 11.001,10 pontos, assinalando assim o quinto dia de ganhos consecutivo - a maior série de subidas desde julho.O recuo da taxa de inflação em território norte-americano levanta expectativas de que a Reserva Federal norte-americana possa abrandar no ritmo de subida das taxas de juro. Os "traders" que apostam agora numa subida de 25 pontos base pelo banco central subiu de 77% para 91%.Ainda esta tarde, os governadores de