Investidores da Greenvolt com ganho acima de 90%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há exatamente um ano, a 14 de julho, João Manso Neto, CEO da Greenvolt, voltava a tocar o sino da bolsa de Lisboa. A empresa de energias renováveis da papeleira Altri quebrava um jejum de quase oito anos de novas admissões no mercado de capitais português (a anterior tinha sido a dos CTT em dezembro de 2013) e entrava em negociação com as ações a valerem 4,25 euros o título e uma capitalização inicial superior a

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...