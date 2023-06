Jeff Bezos comprou uma única ação da Amazon no primeiro reforço em duas décadas

Jeff Bezos, a terceira pessoa mais rica do mundo, comprou uma ação da Amazon. Um único título por 114,77 dólares, numa transação comunicada ao supervisor dos mercados dos Estados Unidos e que, após ter sido noticiada pela Bloomberg, está a gerar uma série de teorias pois é o primeiro registo de uma aquisição pelo ex-CEO desde 2002.O fundador da Amazon ficou com uma participação significativa da empresa aquando da oferta pública inicial (IPO) em 1997, tendo-se tornado mais conhecido por vender. Nas últimas décadas alienou o equivalente a 30 mil milhões de dólares em ações para financiar vários projetos, incluindo a empresa especializada em investigação espacial Blue Origin.Bezos mantém ainda 10% da Amazon, o que representa uma importante fatia da sua fortuna avaliada em 148 mil milhões de dólares, de acordo com o Índice de Multimilionários da Bloomberg. A aquisição feita a 25 de maio tornou-o mais rico em 10 dólares, de acordo com os cálculos da agência financeira relativos à cotação de fecho desta sexta-feira.A razão para a decisão de compra de uma ação não é conhecida, deixando analistas e redes sociais a especular. Uma das teorias é que Jeff Bezos queria uma declaração em papel da compra para oferecer - até porque o filantropo tem por hábito doar participações na Amazon que as organizações sem fins lucros podem vender sem pagar impostos.Este ano, já doou quase 600 milhões de dólares, sendo que habitualmente Jeff Bezos só anuncia as doações algum tempo depois de as fazer. Outras teorias questionam se precisaria de uma ação apenas para ultrapassar um limiar de controlo ou mesmo se terá feito a transação por engano.