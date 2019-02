Jerónimo Martins e Galp Energia pressionam bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa abriu a última sessão da semana no vermelho. O índice nacional está a acompanhar a tendência do resto da Europa, numa altura em que os receios em torno das negociações comerciais entre os EUA e a China continuam a marcar o sentimento do mercado.

Neste cenário, o PSI-20 está a cair 0,35% para 5.118,21 pontos, com 10 cotadas em queda, três em alta e cinco inalteradas. Na quarta-feira, o índice registou a maior queda em mês e meio.

Na quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que não planeia reunir-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, antes de 1 de março. Será neste dia que terminará o prazo definido pelos dois países para alcançarem um acordo comercial. Estas declarações estão a levar os investidores a se questionarem se os responsáveis conseguirão chegar a um entendimento em breve.

Caso não seja possível alcançar um acordo comercial, o presidente dos EUA já ameaçou aumentar as tarifas aplicadas às importações chinesas.

Também o Brexit continua a dominar a atenção do mercado. A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou na quinta-feira que concordou regressar a Bruxelas antes do final do mês para reunir-se novamente com responsáveis europeus.

Por cá, é a Jerónimo Martins uma das cotadas que mais está a pressionar a praça portuguesa. A retalhista cai 0,98% para 13,085 euros. Também a Galp Energia está a recuar 0,54% para 13,695 euros.



Ainda no setor energético, a EDP cede 0,34% para 3,198 euros, enquanto a EDP Renováveis sobe 0,06% para 7,88 euros.