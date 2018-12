Jerónimo Martins e papeleiras sustentam bolsa nacional

A travar os ânimos está, contudo, a evolução da política em Londres. A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai estar esta quarta-feira sujeita a um voto de confiança convocado pelo próprio partido, no qual os pares conservadores deverão demonstrar o descontentamento em relação à actual liderança e apresentar desta forma uma moção de censura - a qual pode ditar a queda da representante do Reino Unido. O Guardian adianta que a primeira-ministra vai precisar do apoio de, pelo menos, 158 deputados para conseguir sair impune deste processo. Caso consiga superar o voto de confiança, Theresa May estará "segura" nos próximos 12 meses.Em Lisboa, a Jerónimo Martins puxa pelo PSI-20 com uma subida de 0,94% para os 10,23 euros. É acompanhada pelos ganhos das papeleiras, com a Altri a liderar as subidas, ao somar 1,23% para os 5,26 euros. Em terceiro do pódio está a Semapa, com uma subida de 0,92% para 13,16 euros. A Navigator fica pouco abaixo, com uma apreciação de 0,68% para os 3,56 euros.

Do lado negativo do espectro destaque para a Ramada, que perde 10,86% para os 7,8 euros, no dia em que destaca um dividendo de 1,15 euros. Sem este desconto, os títulos da empresa contariam com uma valorização de 0,02%.

(Notícia em actualizada às 08:26)