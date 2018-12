As fortes descidas aconteceram depois de ter sido lançado um pré-aviso de greve dos funcionários dos supermercados para o dia 24 de Dezembro, véspera de Natal. A Jerónimo Martins valorizou 1,53% para os 10,295 euros e a Sonae subiu 2,44% para os 81,95 cêntimos.



No caso da Sonae, a negociação também foi influenciada pela aquisição de uma participação de 60% na Tomenider, detentora das Arenal Perfumerias, que foi comunicada ontem à CMVM. A operação deverá ser concluída em Janeiro.



Entre as três cotadas que desceram, o destaque vai para o deslize da Galp Energia. E ainda para a F. Ramada, que cedeu 10,29% para os 7,85 euros, no dia em que desconta um dividendo de 1,15 euros. Caso não fosse efeito, as acções teriam subido 1,69%, segundo as contas do Negócios.





A nível internacional, há duas notícias que estão a animar os mercados. Por um lado, foi noticiado que Pequim deverá cortar as tarifas sobre as importações de automóveis norte-americanos, numa tentativa de se aproximar das exigências dos Estados Unidos. Por outro lado, a CFO da Huawei e filha do fundador da tecnológica chinesa, Meng Wanzhou, viu o seu pedido de fiança ser aceite após a sua detenção na semana passada.Em Lisboa, o destaque pela positiva vai para o BCP, as cotadas do sector do papel e as do retalho. As acções do Banco Comercial Português subiram 2,25% para os 24,58 cêntimos. Entre as cotadas do sector do papel, nota para as subidas da Semapa e da Altri: registaram uma subida de 3,83% para os 13,54 euros e de 2,81% para os 5,85 euros, respectivamente.A Jerónimo Martins e a Sonae estão a recuperar depois de ontem as retalhistas terem afundado e levado o PSI-20 para mínimos de Março de 2017.Nota ainda para a Vista Alegre, cotada que está fora do PSI-20, cujas acções subiram 8,63% para os 1,51 euros no dia em que cancelou o aumento de capital . Ao Negócios, o CEO da Vista Alegre, Nuno Marques, explica que esta subida reflecte o "reconhecimento do valor da Vista Alegre e o reconhecimento do mercado que a decisão de suspender a oferta pública em função do momento muito conturbado nos mercados financeiros foi bem tomada".(Notícia actualizada às 16h53)