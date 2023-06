Ações da Jerónimo Martins estão a caminho do sexto máximo histórico em junho (Corr.)

Leia Também Jerónimo Martins já vale mais de 15 mil milhões em bolsa

A Jerónimo Martins avançou para máximos históricos, esta quinta-feira, em direção ao sexto recorde em junho, chegando a negociar em 25,30 euros por ação.No dia 1 de junho foi a primeira vez, depois de, na véspera, o Bank of America (BofA) ter subido a sua recomendação e respetivo preço-alvo no dia anterior. As ações da dona do Pingo Doce fecharam nos 23,76 euros.O analista Ilya Ogorodnikov, do BofA, que começou a cobrir a Jerónimo Martins em agosto de 2009, atualizou o "target" de 23,7 para 27 euros, apontando para um potencial de valorização de 19,57% face à cotação de fecho do dia 31 de maio (22,58 euros).A alteração, segundo a nota a que a Bloomberg teve acesso, justificou-se com o aliviar de pressões inflacionistas nas margens do grupo e no custo de vida dos dois principais mercados da retalhista, Portugal e a Polónia.As ações da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos viriam a bater novamente máximos no fecho de mercado a 2, 8, 12 e a 13 de junho, quando as ações chegaram a negociar a 25,04 euros , tendo encerrado nos 24,92 euros, o valor de fecho mais alto de sempre.Hoje, os títulos da segunda cotada com maior peso no PSI seguem a valorizar mais de 2%, bem acima dos 25 euros.Desde o início do ano, a retalhista já avançou 24%, ultrapassando o desempenho do índice onde negoceia, o PSI, que ganhou 5,12% no mesmo período.Notícia corrigida e atualizada às 13:22 com indicação de que já foram registados cinco máximos históricos em junho e com o máximo intradiário no valor mais recente.