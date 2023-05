Joe Biden e Kevin McCarthy serenam investidores e Wall Street sobe mais de 1%

33.420,77

4.158,77

12.500,57 pontos.

Wall Street terminou a sessão desta quarta-feira em alta, enquanto os investidores esperam por saber se o presidente norte-americano Joe Biden e os líderes do Congresso irão conseguir chegar a um acordo sobre o tecto de dívida dos EUA, impedindo assim um "default" do país.O insdustrial Dow Jones sobe 1,24% parapontos, enquanto o S&P 500 valoriza 1,19% parapontos.Já o tecnológico Nasdaq Composite soma 1,28% paraNa terça-feira, após a reunião com o Joe Biden, o líder da maioria republicana no Congresso, Kevin McCarthy, afirmou que "é possível chegar a um acordo até ao final da semana".Paralelamente, o presidente cancelou parte de uma viagem internacional, para se concentrar nestas negociações.Já esta quarta-feira, em declarações à CNBC, McCarthy foi ainda mais otimista ao frisar que "agora temos uma estrutura para encontrar uma forma de chegar a uma solução". "Acredito que não teremos um 'default'", acrescentou.A secretária do Tesouro, Janet Yellen, já tinha alertado que caso não se encontre uma solução, os EUA podem entrar em "default" já no arranque de junho.Também Joe Biden classificou a reunião que decorreu ontem como " produtiva" e frisou que está "confiante de que chegaremos a um acordo". "A América não entrará em 'default'", rematou.Além de Biden e McCarthy, também a banca regional desempenhou um papel de protagonista durante a sessão desta quarta-feira.O Western Alliance escalou 10,19%, depois de o banco ter informado que os depósitos cresceram ultrapassando os 2 mil milhões de dólares. Paralelamente, o Bank of America retomou a cobertura das ações da instituição com a recomendação "comprar".Por sua vez, o PacWest Bancorp valorizou 21,66% e o Zions Bancorporation somou 12,08%.Destaque ainda para as ações da Target, que avançaram 2,57%, depois de a retalhista ter reportado um lucro no primeiro trimestre que ficou acima das expectativas dos analistas.