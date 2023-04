Juros da Fed, apuros do First Republic e "debt ceiling" abanam Wall Street

Os principais índices do outro lado do Atlântico registaram uma tendência mista, com o tecnológico Nasdaq a ser o único que conseguiu manter o fôlego.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,68% para 33.301,87 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 desceu 0,38% para 4.055.99 pontos.

Leia Também Autoridades norte-americanas ponderam cortar avaliação do First Republic Bank

Já o tecnológico Nasdaq Composite fechou a somar 0,47% para 11.854,35 pontos, sustentado sobretudo pelas contas trimestrais apresentadas ontem depois do fecho pela Microsoft – e que superaram as previsões. Os investidores aguardam hoje pelo reporte dos resultados da Meta, dona do Facebook.

Os índices estavam todos a negociar em alta, mas o Dow inverteu para o vermelho, muito à conta do peso negativo do seu subíndice dos transportes – que caiu mais de 3%, pressionado sobretudo pela revisão em baixa, por parte da UPS, das receitas para este ano, o que exacerbou os receios dos intervenientes de mercado de que a economia dos EUA esteja a abrandar. A empresa de envios globais e logística reportou ontem as suas contas, mas hoje continuou a influenciar negativamente a negociação.

Também o S&P 500 entrou em terreno negativo, penalizado essencialmente pela banca, com os investidores a recearem pela saúde dos bancos regionais – o que arrastou as cotadas do setor.

Os apuros do First Republic Bank continuaram a penalizar na sessão de hoje. Ontem fecharam a cair em torno de 35%, com a fuga dos depósitos (equivalente a 100 mil milhões de dólares) no primeiro trimestre a fazer mossa, já que foi muito superior ao esperado.

O First Republic - que se viu em dificuldades na mesma altura em que o Silicon Valley Bank e o Signature Bank viram as suas portas serem encerradas, no mês passado – prosseguiu hoje com o mau desempenho e as ações chegaram a estar a afundar 32%, tendo a negociação sido suspensa em bolsa.

A acrescer aos reveses do First Republic esteve o facto de as autoridades norte-americanas estarem a ponderar rever em baixa a avaliação do banco.



O tecto ao endividamento e a reunião da Fed





A refletir a crescente ansiedade dos investidores, o custo de de garantir a exposição à dívida soberana dos EUA disparou para o nível mais alto desde 2011, catapultado pelo desconforto de que o governo federal possa atingir o seu tecto de endividamento mais cedo do que o esperado – e, sem dinheiro para pagar aos serviços públicos, o governo federal é forçado a encerrar as suas agências (o chamado "shutdown").

A Câmara dos Representantes poderá votar ainda esta quarta-feira uma proposta de lei que visa cortar fortemente a despesa pública durante uma década, em troca de um aumento de curto prazo no limite ao endividamento (conhecido como "debt ceiling") – mas não é ainda certo que tenha apoio suficiente junto da maioria republicana na câmara baixa do Congresso para ser aprovada.



Outro fator de stress - e que contribuiu para a elevada volatilidade que regressou às bolsas do outro lado do Atlântico - prende-se com os receios de recessão nos EUA, já que a Fed, continuar a subir os juros diretores, num contexto de elevada inflação, poderá continuar a levar a uma desaceleração da economia.



A grande maioria dos analistas aponta para um aumento de 25 pontos base da taxa dos fundos federais na próxima semana, na reunião de 2 e 3 de maio, mas há receio de que o banco central ainda volte a aumentar os juros no encontro de política monetária de junho - havendo depois a expectativa de que a Reserva Federal inicie um ciclo contrário, de descida das taxas de referência, ainda este ano.