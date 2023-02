Lisboa abre no verde com Galp a liderar o pódio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Do lado das quedas está o BCP que perde 0,86%, depois de ontem ter terminado o dia a subir mais de 3%. A acompanhar o banco está a Greenvolt que desce 0,4% e a Navigator que recua 0,25%.



Entre os pesos pesados, a EDP Renováveis cede 0,16%, ao passo que a EDP sobe 0,45%.



A bolsa de Lisboa abriu a negociação desta quarta-feira em terreno positivo, à semelhança das congéneres europeias que se encontram a negociar a esta hora, contrariando assim a perda ligeira desta terça-feira.O PSI avança 0,3% com nove cotadas no verde, cinco no vermelho e uma inalterada, a Semapa.A registar os maiores ganhos está a Galp, que sobe 1,48%, depois de ter anunciado