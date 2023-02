Galp arranca com novo programa de recompra de ações de 500 milhões de euros

Leia Também Galp cada vez mais verde investe forte no petróleo até 2030

reduziu em 14.139.087 euros o seu capital social.



A Galp

A Galp registou lucros ajustados de 881 milhões de euros no ano passado, mais 93% do que os 457 milhões obtidos em 2021. O resultado operacional (EBITDA) ajustado ascendeu a 3.849 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 66% face ao exercício anterior. Em 2023, a empresa espera alcançar um resultado operacional de 3,2 mil milhões de euros.

A Galp vai dar início a um programa de recompra de ações a partir desta quarta-feira, 15 de fevereiro. A petrolífera quer gastar 500 milhões de euros na compra dos seus próprios títulos, com o objetivo de reduzir o capital da empresa."O programa de recompra deverá ser executado durante este ano", refere a petrolífera numa nota enviada à Comunicação do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A intenção de recomprar ações já tinha sido avançada pela empresa aquando a comunicação dos resultados relativos ao ano fiscal de 2022. "Qualquer compra de ações relativa a este anúncio será levada a cabo na Euronext Lisbon", detalha a empresa liderada por Filipe Silva.A nova recompra de ações surge depois de a Galp ter concluído no final de 2022 um outro programa, que teve início em maio, no valor de 150 milhões de euros. Através deste programa, a empresa