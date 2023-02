PSI fecha no vermelho com setor da energia a liderar perdas

A bolsa de Lisboa fechou no vermelho, num dia em que as restantes praças europeias negoceiam no verde. O PSI perdeu 0,12% para os 5.885,78 pontos, com oito cotadas a registar perdas e seis ganhos. A REN fechou inalterada.



A Galp foi a empresa que mais cedeu, com uma queda de 3,12% para os 11,50 euros, um dia após ter comunicado que prevê um resultado operacional de 3,2 mil milhões de euros este ano, o que representa uma descida face aos 3,8 mil milhões registados no ano anterior. Também a EDP Renováveis encerrou a sessão com um queda de 2,28% para os 19,30 euros, seguida pela Mota-Engil e pela Corticeira Amorim, que recuaram 1,95% para os 2,01 euros e 0,42% para os 9,41 euros, respetivamente.





Do lado das perdas fecharam ainda a EDP, os CTT, a Greenvolt e a Jerónimo Martins.Já a travar maiores perdas esteve o BCP, um dos pesos-pesados do PSI, que subiu 3,48% para os 20,82 cêntimos, seguido pela Sonae, que valorizou 1,65% para os 9,54 cêntimos, e pela Semapa, que avançou 0,61% para os 13,16 euros. A Nos e a Navigator, por sua vez, subiram 0,59% para os 4,094 euros e 0,50% para os 3,248 euros, respetivamente.

(Notícia atualizada às 16h50)