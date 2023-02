Lisboa abre no vermelho com apenas três cotadas a registar ganhos

novembro de 2019, é esta sexta-feira a empresa que mais cede. As ações da construtora desvalorizam 1,95% para os 2,01 euros. Também o BCP, um dos pesos-pesados do PSI, está entre as cotadas que mais recuam, com um queda de 0,66% para os 20,92 cêntimos por ação.

A bolsa de Lisboa abriu em terreno negativo, com a maior parte das cotadas no vermelho. O PSI cai 0,27% para os 5.910,89 pontos, com 10 empresas a registar perdas, três ganhos e duas inalteradas.A Mota-Engil, que ontem renovou máximos desdeAinda do lado das quedas, a Galp perde 0,58% para os 11,91 euros, a Corticeira Amorim cede 0,43% para os 9,34 euros e a Jerónimo Martins - cotada com mais peso na bolsa de Lisboa - recua 0,41% para os 19,37 euros.Já a travar maiores perdas está o setor da energia. Com exceção da Greenvolt, todas as empresas energéticas do PSI abriram com ganhos. A EDP sobe 0,35% para os 4,608 euros, a EDP Renováveis soma 0,23% para os 19,97 euros e a REN valoriza 0,20% para os 2,53 euros.A Navigator e os CTT abriram inalteradas.Notícia atualizada às 08h34