Jerónimo Martins dá força ao PSI. Mota-Engil destaca-se nos ganhos

A bolsa de Lisboa fechou em terreno positivo, em linha com as restantes praças europeias. O PSI subiu 0,39% para os 5.926,73 pontos, com 10 das 15 cotadas a registar ganhos e cinco perdas.A Jerónimo Martins - cotada com mais peso no PSI - foi a que maior contributo deu, com um avanço de 1,41% para os 19,45 euros por ação. Já a Mota-Engil destacou-se, tendo sido a que mais valorizou, com uma subida de 5,47% para os 2,05 euros por ação. A construtora fechou em máximos de novembro de 2019. Desde o início do ano, a Mota-Engil já valorizou mais de 70% em bolsa.Também a Sonae, a Nos e a Galp fecharam do lado dos ganhos, com uma subida de 1,24%, 1,16% e 0,88%, respetivamente.Já a EDP e a EDP Renováveis foram as cotadas que mais desvalorizaram. A casa-mãe recuou 0,91% para os 4,591 euros, enquanto o braço energético cedeu 0,87% para os 19,925 euros.Os CTT, por sua vez, perderam 0,27% para os 3,66 euros, e a Greenvolt caiu 0,13% para os 7,60 euros.Notícia atualizada às 16h52