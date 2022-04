Lisboa acompanha Europa e arranca sessão no verde

Leia Também Papeleiras somam mais de 2% e puxam Lisboa para o verde



Caixa Banco de Investimento.

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta quinta-feira em terreno positivo, acompanhando os ganhos que se vivem esta manhã nas principais praças europeias. O PSI avançava 0,30%, para os 5.904,19 pontos.Das 15 empresas cotadas no principal índice português, 11 estavam a subir, três desciam e apenas uma, os CTT, se mantinha inalterada em relação à cotação de fecho da sessão anterior.Os ganhos são liderados pela Greenvolt, que avança 1,61% para 6,94 euros por ação, com os investidores ainda otimistas depois da subida do preço-alvo da cotada ontem pelos analistas doQuanto ao maior peso pesado da bolsa de Lisboa, a Jerónimo Martins, avançava 0,49%. A empresa liderada por Pedro Soares dos Santos vai hoje, após o fecho do mercado, divulgar as suas contas do primeiro trimestre de 2022, dando início à apresentação de resultados das cotadas do PSI.Em sentido inverso, a Galp Energia é a empresa que mais pesa no índice, a cair 0,91% para os 10,86 euros por ação. A Nos também desvaloriza, 0,45%. A fechar o trio das cotadas no vermelho está a REN, que hoje tem a sua assembleia-geral de acionistas e que nos primeiros minutos da negociação desvalorizava 0,34%.Notícia atualizada