Papeleiras somam mais de 2% e puxam Lisboa para o verde

A bolsa de Lisboa acompanhou a tendência vivida pela maior parte das principais praças europeias e fechou a sessão desta quarta-feira no verde.O PSI terminou o dia a somar 0,42% para 5.886,34 pontos. Das 15 cotadas que compõe o índice de referência nacional, onze encerraram a sessão no verde e quatro no vermelho.

O setor papeleiro comandou com os ganhos, com a Navigator a somar 2,66% para 3,87 euros, enquanto a Altri escalou 2,45% para 6,26 euros. A Semapa acompanhou esta tendência positiva com uma valorização de 0,31% para 13,06 euros.

Na energia, a maré verde também se fez sentir: a Galp encerrou a sessão a ganhar 2,14% para 10,97 euros, a REN subiu 0,87% para 2,91 euros e a Greenvolt somou 0,29% para 6,83 euros, num dia em que o Caixa Banco de Investimento subiu o preço-alvo da empresa liderada por Manso Neto, apontando para uma valorização de 26%.

Ainda no setor energético nem a EDP Renováveis escapou à maré verde, apesar de hoje ter entrado em período de ex-dividendo, ou seja o dia em que as ações da empresa deixam de conferir direito à remuneração acionista.



A companhia liderada por Miguel Stiwell vai distribuir um dividendo de nove cêntimos brutos, num montante total de mais de 86 milhões de euros. Já empresa-mãe não acompanhou o sentimento positivo, tendo terminado o dia com uma queda ligeira de -0,04% para 4,45 euros.

A comandar das perdas está o BCP, que em contraciclo com o benchmark natural, o setor europeu da banca, tombou 3,16% para 0,1470 euros, dando continuidade às perdas desta terça-feira, ainda no rescaldo dos maus resultados do Millenium Bank, o banco polaco detido pela instituição liderada por Miguel Maya.

O BCP é acompanhado pela Corticeira Amorim, que cai 1,73% para 9,63 euros.



