Lisboa acompanha quedas europeias em dia de máximos para Mota e Jerónimo

O PSI cedeu 0,36%, para os 6.133,24 pontos, acompanhando a tendência negativa vivida nas principais praças europeias. Das 16 cotadas do índice nacional, nove fecharam em alta, seis no vermelho e a Corticeira Amorim terminou o dia inalterada.A pressionar a bolsa nacional esteve principalmente o setor energético. A Galp liderou as perdas com uma queda de 1,72%, para os 10,58 euros, seguida da EDP, que recuou 1,15%, para os 4,802 euros. Também a EDP Renováveis deslizou 0,11%, encerrando a valer 19,7 euros. Já a REN avançou 0,58%, para 2,62 euros, e a Greenvolt subiu 0,49%, até aos 6,125 euros.A pesar no índice estiveram também a Sonae, que caiu 0,67%, para 1,033 euros, no dia em que anunciou estar a reavaliar a participação na ISRG , "joint-venture" com a JD Sports, e o BCP, que deslizou 0,26%, fechando nos 0,2265 euros.Pela positiva, o destaque vai para a Mota-Engil, que ganhou 2,46%, para os 2,08 euros. Este é o valor de fecho mais elevado da construtora desde 19 de novembro de 2019.A minimizar as perdas do PSI esteve também a Jerónimo Martins, um dos pesos pesados do índice. A dona do Pingo Doce subiu 0,78%, para os 23,12 euros, máximo de fecho desde finais de agosto do ano passado.