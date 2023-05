Sonae e Balaiko querem clarificar futuro da Iberian Sports Retail com o grupo JD

A Sonae, em conjunto com a Balaiko, notificou a JD Sports que vai recorrer à cláusula do acordo parassocial assinado entre as três entidades em 2018, de forma a que possam exercer uma opção de compra e venda das participações detidas na Iberian Sports Retail (ISRG), informou a retalhista em comunicado enviado à CMVM.



Na aliança, a ISRG é detida em 50% pela JD Sports, em 30% pela Sonae e em 20% pela família espanhola Segarra (Balaiko).









A ISRG é retalhista de artigos desportivos multimarca líder na Península Ibérica, operando as insígnias Sprinter, Sport Zone e JD em Portugal e Espanha.

A bola está agora do lado do JD. Caso o grupo britânico não decida qual das opções deve ser exercida dentro do prazo previsto no acordo parassocial, o poder de decisão passa para a Sonae e para a Balaiko.

A Sonae contempla um dos dois cenários possíveis: numa primeira hipótese, o grupo JD adquire a participação de 50% menos duas ações da empresa liderada por Cláudia Azevedo e da Balaiko, tornado-se o único acionista da ISRG.

O segundo cenário apontado pela Sonae consiste na hipótese inversa, ou seja, que a Balaiko e a retalhista portuguesa adquira 50% mais duas ações detidas pelo grupo britânico na ISRG.

A Sonae acredita que este processo deve estar concluído no segundo trimestre deste ano.

