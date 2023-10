Lisboa acompanha vermelho europeu com setor do papel a liderar perdas

A bolsa portuguesa encerrou no vermelho após três dias consecutivos de ganhos. A praça de Lisboa acompanhou o sentimento negativo vivido nas principais praças da Europa Ocidental.O PSI recuou 0,58%, para os 6.111,28 pontos, com apenas três cotadas em alta, 11 em queda e duas inalteradas.As cotadas do setor do papel foram as mais castigadas, com a Navigator a perder 3,49%, para os 3,6 euros, e a Altri a recuar 2,87%, fechando a valer 4,402 euros. Também a Semapa, cujo maior ativo é a participação na Navigator, cedeu 1,01%, para os 13,7 euros.Entre os pesos pesados, a Galp desvalorizou 0,78%, para 14,67 euros, num dia em que o preço do petróleo cede ligeiramente. Já o BCP perdeu 0,6%, fechando nos 0,2815 euros, enquanto a EDP Renováveis deslizou 0,03%, para os 14,31 euros. Quer a Galp quer o BCP viram a AlphaValue subir os seus preços-alvo Pela positiva, a Greenvolt avançou 1,84%, para os 6,08 euros, máximos de um mês. Apenas a REN e a EDP acompanharam a cotada liderada por João Manso Neto em terreno positivo. A REN subiu 0,21%, para os 2,42 euros, e a elétrica liderada por Miguel Stilwell valorizou 0,03%, terminando a sessão nos 3,755 euros.A Jerónimo Martins encerrou inalterada, nos 20,6 euros, num dia em que a Bestinver e a AlphaValue reviram em baixa o "target" para as ações da dona do Pingo Doce.