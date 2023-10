Bestinver e AlphaValue descem "preço-alvo" da Jerónimo Martins

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bestinver e a AlphaValue/Baarden desceram o "preço-alvo" das ações da Jerónimo Martins, prevendo agora uma menor valorização ao longo dos próximos 12 meses.



O Bestinver prevê que as ações da dona do Pingo Doce e da Biedronka se situem entre 24,7 e 26,7 euros, abaixo do intervalo anteriormente definido (27,7 a 29,7 euros).