Lisboa acorda a verde, animada por BCP e Mota-Engil

A bolsa de Lisboa abriu esta quarta-feira em terreno positivo, com o índice de referência, o PSI a avançar 0,24% para 6272,04 pontos. Das 16 principais cotadas, oito registavam ganhos nos primeiros minutos de negociação, sete estavam a perder e uma mantinha-se inalterada.A liderar os ganhos destacava-se a Mota-Engil, a valorizar 1,79% para 3,125 euros, seguida do BCP, que pulava 1,62% para 0,2943 euros. O banco liderado por Miguel Maya anunciou esta semana lucros de 556,8 milhões até setembro, quase o dobro do obtido no período homólogo.Em sentido contrário, no topo das perdas, estava esta manhã o grupo EDP. O braço Renováveis perdia 1,61% para 14,945 euros e a casa-mãe desvalorizava 1,26% para 3,920 euros. A empresa admitiu , na terça-feira, que atrasos em projetos na Colômbia estão a travar crescimento. Em causa estão 490 megawatts em projetos de parques éolicos, adjudicados em 2019, que "serão adiados para depois de 2024", explicou Miguel Stillwell.Notícia em atualização