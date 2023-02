Lisboa arranca no verde. BCP cede em dia de mostrar contas

O PSI arrancou a negociação desta segunda-feira com uma subida ligeira, acompanhando, embora de forma menos expressiva, o sentimento positivo vivido em praças como Paris ou Amesterdão, que abriram a subir em torno de 1%. O índice nacional ganha 0,14%, para os 5.994,78 pontos, com 10 cotadas em alta, duas no vermelho e três inalteradas.A Semapa, que hoje apresenta as contas anuais, lidera os ganhos ao subir 0,74%, para os 13,7 euros. Mas a impulsionar o índice estão principalmente os pesos pesados Galp, EDP e Jerónimo Martins. A petrolífera avança 0,61%, para 11,58 euros, enquanto a elétrica ganha 0,59%, até aos 4,782 euros. Já a dona do Pingo Doce sobe 0,47%, cotando nos 19,34 euros.No setor energético, a REN ganha 0,2%, para 2,535 euros, ao passo que a EDP Renováveis valoriza 0,08%, até aos 19,71 euros, e a Greenvolt arrancou o dia inalterada nos 7,21 euros.O BCP, que hoje mostra os números referentes a 2022, recua 0,54%, para os 0,2224 euros. O banco liderado por Miguel Maya alivia assim dos máximos desde agosto de 2019 alcançados na semana passada.Também no vermelho segue a Nos, com uma desvaalorização de 0,29%, para os 4,15 euros.