Lisboa encerra no verde. Semapa em máximos desde maio antes de mostrar contas

A bolsa de Lisboa encerrou a primeira sessão da semana em terreno positivo, alinhada com o sentimento que domina esta segunda-feira as principais praças europeias. O PSI avançou 0,69%, para os 63025,52 pontos, um valor que não era alcançado desde 12 de janeiro.Das 15 cotadas que compõe o principal índice português, 14 valorizaram e só uma - a EDP Renováveis - encerrou a cair.A liderar a tabela estiveram os CTT (2,48%), que somaram perto de 2,5%. Atrás ficou a Sonae, a subir 2,17%, e o terceiro lugar do pódio foi ocupado pela Semapa, que avançou 2,06%.A papeleira bateu assim máximos desde maio do ano passado, no dia em que ainda vai relevar as suas contas de 2022, após o fecho do mercado.Também o BCP vai divulgar os seus resultados. O banco teve um avanço menos expressivo (0,18%), contudo mantém-se no valor mais alto desde agosto de 2019, com cada ação a valer 0,224 euros.Ainda com ganhos simpáticos terminaram a Corticeira Amorim (1,46%), a Jerónimo Martins (1,3%) e a Altri (1,11%), as três com ganhos superiores a 1%.Pelos pesos pesados da bolsa portuguesa, a Galp Energia encerrou com uma subida muito leve de 0,09%, numa altura em que o petróleo desvaloriza nos principais mercados internacionais.Quanto ao grupo EDP, foi dos mais penalizados na negociação. A casa mãe ainda avançou 0,95%, contudo o braço Renováveis foi a única cotada no vermelho, a ceder 0,76%.Apesar de esta segunda-feira a presidente do BCE, Christine Lagarde, ter reiterado a intenção de manter o aperto na política monetária dos países da Zona Euro, as bolsas europeias encerraram a sessão a valorizar, com os investidores a recuperar do "sell-off" recente.