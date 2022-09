Lisboa arranca semana com todas as cotadas no verde

Leia Também Bolsa de Lisboa no verde, animada por BCP e energéticas

A bolsa de Lisboa conseguiu um pleno na sessão desta segunda-feira. Todas as 15 cotadas do PSI valorizaram, dando um avanço de 1,58% ao principal índice português, que atingiu os 6.080,75 pontos.A liderar os ganhos esteve a Galp Energia, que avançou 3,42%, em linha com os preços do petróleo nos mercados internacionais, que subiram na expectativa de um aperto na oferta. Também a Jerónimo Martins - que tem o maior peso no índice - obteve um bom desempenho, somando 3,05%.Com valorizações acima de 2% estiveram a Nos (2,48%) e a Navigator (2,28%). Já os CTT (1,65%), Greenvolt (1,52%), Corticeira Amorim (1,40%), Mota-Engil (1,34%), Sonae (1,13%) e Altri (1,01%) mantiveram-se acima de 1%.Com ganhos mais modestos esteve o BCP (0,99%) - apesar de o setor da banca continuar a ser dos que mais valorizam na Europa - e o grupo EDP, com a Renováveis a subir 0,16% e a casa-mãe a avançar 0,81%, numa altura em que Bruxelas vai mesmo avançar com limites ao consumo de eletricidade e taxas aos lucros extraordinários das energéticas. Por sua vez, a REN valorizou 0,77%Por último, a empresa com o avanço mais tímido foi a Semapa, a apreciar-se em 0,14%, numa altura em que o banco Santander indicou que vai deixar de fazer a cobertura da cotada.A praça portuguesa está, assim, alinhada com o sentimento dominante nos restantes mercados europeus, onde hoje foi um dia de otimismo para os investidores. As ações recuperaram, assim, das perdas recentes - à boleia da expectativa de um arrefecimento da inflação nos Estados Unidos e dos avanços da Ucrânia sobre o exército russo.