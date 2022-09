Bolsa de Lisboa no verde, animada por BCP e energéticas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa nacional abriu a semana em terreno positivo, em linha com o resto da Europa, sustentada sobretudo pelo BCP, e com ganhos ligeiros de boa parte do setor energético.



O índice de referência PSI abriu a somar 0,51%, para 6.016,54 pontos, com 12 cotadas no verde e 3 no vermelho.

A cotada que mais subia na abertura da sessão era a Semapa, mais 2,57%, seguida do BCP, a valorizar 1,45%. Em terceiro lugar surge e Greenvolt, a ganhar 0,87%.



As restantes energéticas registam ganhos mais ligeiros: a Galp sobe 0,39%, a EDP valoriza 0,28% e a EDP Renováveis aumenta 0,12%. Do setor, só a REN estava a perder, 0,58%.



Pela positiva, destaque ainda para os CTT, que ganham 0,75%, para a Navigator, que sobe 0,60%, e para a Sonae e Nos, que somam ambas 0,56%.

A desvalorizar na manhã de segunda-feira estava ainda a Mota-Engil (-0,33%) e a Altri (-0,09%).