Lisboa avança para máximos de um mês com ajuda de pesos pesados

A bolsa portuguesa destoou das congéneres europeias e encerrou em alta a derradeira sessão da primeira semana deste ano. Oavançou 0,73%, para os 6.533,68 pontos, máximo de um mês, com sete cotadas em alta, cinco em queda e quatro inalteradas.liderou as subidas ao ganhar 2,28%, para os 0,2918 euros, apesar de o BNP Paribas ter cortado o "target" para as ações do banco liderado por Miguel Maya A ajudar ao bom desempenho do índice esteve também a, que avançou 1,84% até aos 14,405 euros, aproveitando a subida nos preços do petróleo. Também a, outro dos pesos pesados, impulsionou o PSI ao valorizar 0,98%, fechando nos 4,54 euros.Nota ainda para a, que subiu 0,22% para 4,465 euros, novo máximo de fecho desde outubro de 2014.valorizou uns ligeiros 0,14%, para os 17,68 euros, enquanto aterminou o dia inalterada, nos 22,26 euros.As quedas pertenceram principalmente às cotadas industriais, em particular as produtoras de pasta de papel. Acaiu 0,65%, para 4,62 euros, adeslizou 0,11%, até aos 3,666 euros, enquanto aperdeu 0,43%, encerrando nos 9,17 euros. A outra cotada a fechar no vermelho foi a, que cedeu 0,54%, para os 3,322 euros.