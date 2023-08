Lisboa com ganhos ligeiros, animada por Galp e BCP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira a valorizar, com o PSI a avançar 0,11% para 6043,49 pontos.Das 16 principais empresas, sete começaram a sessão a negociar no verde, cinco estavam a perder e quatro mantiveram-se inalteradas.A cotada que mais sobe esta manhã são os CTT - 0,73% para 3,45 euros - mas são os ganhos de dois pesos-pesados, a Galp e o BCP, que empurram o PSI para terreno positivo, com subidas de 0,37% para 12,165 euros e de 0,37% para 0,2462 euros, respetivamente.A ganhar estão também a Nos (+0,36%), a Semapa (+0,31%), a REN (+0,20%) e a Corticeira Amorim (+0,20%).EDP Renováveis, Mota-Engil, Ibersol e Jerónimo Martins mantinham-se inalteradas.As perdas são lideradas pela Greenvolt, a descer 0,48%, seguida da Navigator, a tombar 0,31%, e da Sonae, que recua 0,16%. EDP e Altri perdiam ambas 0,05%.