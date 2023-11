Lisboa com ganhos ligeiros. Galp cai à boleia do petróleo

um máximo de inícios de novembro de 2022. Isto após ter anunciado que vai acompanhar o novo aumento do preço da pasta do papel para dezembro realizado pela Suzano.



A Jerónimo Martins e a EDP Renováveis perdiam ambas 0,09% e a EDP recuava 0,05%.





A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta terça-feira a valorizar ligeiramente, com o índice de referência, o PSI, a valorizar 0,08% para 6326,95 pontos. Das 16 principais cotadas, oito registavam ganhos, cinco estavam a perder e três mantinham-se inalteradas.A Navigator era a que mais ganhava, 0,85% para 3,80 euros, seguida da Sonae, que avançava 0,76% para 2,86 euros, e da Mota-Engil, que valorizava 0,46% para 3,25 euros.Também a subir no arranque da sessão estava a Semapa (+0,44%), a Corticeira Amorim (+0,33%), os CTT (+0,28%), o BCP (+0,24%) e a Greenvolt (+0,22), a única energética com ganhos.Ibersol, Nos e REN mantinham-se inalteradas.Em sentido contrário, com perdas, destacava-se a Galp, que recuava 0,48% para 13,565 euros, acompanhando a desvalorização do petróleo na Europa, que a esta hora cai 0,46%.Em segundo lugar no pódio dos perdedores estava a Altri, que descia 0,12% para 4,840 euros, depois de, na segunda-feira ter chegado a valorizar 5%,