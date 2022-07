Lisboa com terceira perda diária consecutiva. REN lidera as quedas

Leia Também Lisboa acompanha maré vermelha europeia com inflação a pesar

A bolsa de Lisboa está a negociar em terreno negativo, a caminho do terceiro dia consecutivo de perdas e de uma semana no vermelho.Nos primeiros minutos de negociação, o PSI desvaloriza 0,60% para 6008,53 pontos, numa altura em que os futuros da Europa apontam para um dia a vermelho nas principais praças. Das 15 cotadas que compõem o índice de referência nacional, 12 negociam no vermelho e 3 seguem inalteradas.A cotada que mais perde é a REN, que cede 1,22%, seguida pelo BCP a cair 1,21% e a Sonae a perder 0,94%.As três que seguem inalteradas são a Galp, Semapa e Mota-Engil.Já os títulos que vão resistindo a quedas mais expressivas são a Greenvolt, que regista um decréscimo de 0,14%, acompanhada pela Altri a desvalorizar 0,24% e a papeleira Navigator a perder 0,36%.A Greenvolt está entre as que menos caem no PSI, depois de ontem ter sido comunicado, através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que três dos principais acionistas da Altri - Paulo Fernandes, João Borges de Oliveira e Domingos Vieira de Mattos - investiram um total de 2,35 milhões de euros na aquisição à papeleira de direitos de subscrição para o aumento de capital da empresa liderada por João Manso Neto.Entre os pesos pesados a Jerónimo Martins cede 0,58%, ao passo que as cotadas da familía EDP estão entre as cinco que mais caem, a EDP perde 0,63% e a EDP Renováveis recua 0,67%.Já a CTT e a Navigator registam uma desvalorização de 0,48% e 0,36%, respetivamente.