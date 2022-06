Lisboa acompanha maré vermelha europeia com inflação a pesar

A bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira no vermelho, acompanhando as quedas na Europa.



O PSI recuou 1,42%, para os 6044,64 pontos, acompanhando a tendência negativa vivida nas principais praças europeias.

Das 15 empresas cotadas na bolsa de Lisboa, nenhuma fechou com ganhos. A Corticeira Amorim e a REN encerraram inalteradas e as restantes 13 com perdas.

Os maiores recuos foram da Galp e do BCP, de 3,33% e 3%, respetivamente, seguidos da Semapa e Altri, com 2,33% e 2,30%. A Navigator perdeu 1,94%, EDP 1,85% e a Mota-Engil 1,76%.