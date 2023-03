Lisboa começa dia em terreno negativo. BCP lidera perdas

A bolsa de Lisboa começou a derradeira sessão da semana a negociar no vermelho, com as preocupações em torno do setor da banca a pressionarem os restantes índices europeus que também vão desvalorizando.O PSI desce 0,93% para 5.748,19 pontos. Das 16 cotadas do principal índice nacional, 13 negoceiam em terreno negativo e apenas uma em terreno positivo, a Semapa (1,64%), sendo que duas estão inalteradas, a Ibersol e a Navigator.A registar a maior queda está o BCP, que perde 2,4% para os 0,1874 euros, acompanhado pelos CTT que desvalorizam 1,7% nos 3,465 euros e a Mota-Engil que recua 1,31% até aos 1,51 euros.A Jerónimo Martins cai 1,26% para 19,57 euros, depois de ter registado ontem o pior dia em cinco meses, após ter indicado uma proposta de dividendo 30% abaixo dos valores de 2022.Entre os pesos pesados, a Galp desce 0,96% nos 9,914 euros, a EDP recua 0,75% para os 4,77 euros, ao passo que a EDP Renováveis perde 0,6% até aos 19,98 euros.A Greenvolt cede 0,31% para os 6,53 euros, após ter apresentado ontem um lucro de 16,6 milhões de euros em 2022 , mais do que duplicando os valores registados em 2021.Já a Altri recua 0,21% para os 4,766 euros, depois de ter revelado também esta quinta-feira um resultado líquido de 152,1 milhões de euros , um aumento de 23% face aos lucros de 2021.