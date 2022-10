Lisboa começa o dia em terreno positivo. Investidores seguram Nos no verde

Leia Também Lisboa fecha em máximo de um mês só com Galp e BCP no vermelho



registou, no terceiro trimestre do ano, um lucro recorrente de 43,1 milhões de euros, um recuo de 6,6% face ao período homólogo.

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em terreno positivo, a valorizar 0,17% para 5.572,68 pontos, em linha com as principais praças europeias.Entre as 15 cotadas que compõe o PSI, oito abriram no verde, cinco no vermelho e duas permaneceram inalteradas.Os olhos dos investidores estão postos na Nos. A telecom liderada por Miguel Almeida que sobe 0,16% para 3,70 euros, apesar de esta segunda-feira ter divulgado ao mercado - já depois da sessão - que

A empresa liderada por Ricardo Pires é acompanhada por outra papeleira, a Navigator, a qual arrecada 0,79% para 4,07 euros, no mesmo dia em que apresenta os resultados do terceiro trimestre.

Ainda no setor papeleiro, a Altri perde 0,53% para 5,58 euros.

Entre as energéticas o sentimento é predominantemente negativo: apenas a REN ganha 0,20% para 2,53 euros. A Greenvolt comanda as perdas do PSI e perde 0,65% para 7,66 euros, a EDP desliza 0,14% para 4,32 euros enquanto o braço das renováveis permanece inalterada em 20,51 euros. Também a Galp começou o dia fixa nos 9,95 euros.

Por fim, no retalho a Jerónimo Martins sobe 0,67% para 21,04 euros e a Sonae acumula 0,69% para 0,95 euros.





(Notícia atualizada às 8:15)