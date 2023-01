Lisboa continua pleno de ganhos em 2023. BCP lidera subidas

O PSI avançou 0,48%, para os 5.909,35 pontos, somando a quinta sessão consecutiva no verde (todas as de 2023) e renovando máximos desde 1 de dezembro. Das 15 cotadas do índice, 12 encerraram em alta, duas em queda e a Greenvol terminou o dia inalterada.O BCP liderou os ganhos com uma subida de 1,23%, para 0,1733 euros, máximo desde 24 de junho. O banco liderado por Miguel Maya tem sido a cotada com maiores ganhos nos últimos dias, desde que o CEO da Sonangol admitiu uma fusão e o Bank Millennium, filial polaca do BCP, ter indicado uma redução nos custos com as moratórias de crédito.Pela positiva destacou-se também a Mota-Engil, com uma valorização de 0,99%, para 1,224 euros, no dia em que foi noticiado que o antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas deverá integrar o "board" da construtora.A impulsionar o PSI esteve também a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, que subiu 0,95%, até aos 21,18 euros.Na energia, a EDP Renováveis ganhou 0,80%, para 20,26 euros, enquanto a casa-mãe valorizou 0,29%, para 4,781 euros. A REN subiu 0,4%, até aos 2,535 euros, enquanto a Galp avançou apenas 0,04%, fechando nos 12,62 euros.Semapa e Corticeira Amorim foram as únicas cotadas a terminar o dia no vermelho. A "holding" recuou 0,32%, para os 12,54 euros, enquanto a corticeira cedeu 0,23%, fechando nos 8,78 euros.