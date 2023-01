Lisboa destoa da Europa e arranca sessão em terreno positivo

Leia Também Lisboa volta a fechar em alta com BCP em máximos de seis meses

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta quinta-feira em terreno positivo, a posicionar-se para o quarto dia consecutivo de ganhos. Apesar da crise política que o país atravessa, os investidores dão um sinal de confiança aos mercados e, esta manhã, o PSI avançava 0,13% na abertura, para 5.874,57 pontos, com sete cotadas a subir, cinco a descer e três inalteradas.A liderar a tabela está a Semapa, que avança 0,96%, seguida pelos dois grandes pesos pesados da bolsa portuguesa: a EDP Renováveis - a somar 0,68% - e a Jerónimo Martins - que valoriza 0,67%.O BCP também apresenta ganhos, de 0,49%, depois de o acionista Sonangol ter admitido uma eventual fusão do banco com outra instituição.A Galp Energia tem uma subida muito ligeira, de 0,08%, a acompanhar os ganhos do petróleo a esta hora nos mercados internacionais.Já a EDP está do lado das perdas, a cair 0,10%. Contudo, a cotada que mais desvaloriza nos primeiros minutos da negociação é a Altri, a ceder 1,74%.Inalteradas estavam a REN, Mota-Engil e Corticeira Amorim.O principal índice português destoa, assim, do sentimento dominante a esta hora na Europa, com as principais praças na Europa a vermelho e os investidores a digerirem as atas da última reunião da Fed, divulgadas ontem ao final do dia, com os membros da Reserva Federal norte-americana a alertaram para os riscos de um alívio prematuro da política monetária.