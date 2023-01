Lisboa volta a fechar em alta com BCP em máximos de seis meses

O PSI avançou 0,64%, para os 5.866,87 pontos, máximo desde 1 de dezembro. O índice nacional continuou hoje o pleno de sessões positivas em 2023.Das 15 cotadas do PSI, oito fecharam com ganhos, seis em queda e a Corticeira Amorim terminou o dia inalterada.O destaque do dia foi o BCP, que avançou 4,03%, para 0,1627 euros, máximo desde 1 de julho. O banco liderado por Miguel Maya beneficiou do anúncio por parte da sua filial polaca, o Bank Millennium, de que os custos com as moratórias de crédito diminuiram e que isso terá um impacto positivo nos resultados do quarto trimestre.A ajudar aos ganhos do PSI estiveram outros dois pesos pesados: a EDP, que subiu 2,92%, para 4,858 euros, e a Jerónimo Martins, que ganhou 2,75%, fechando nos 20,90 euros.A travar o índice, contudo, esteve a Galp, que recuou 3,84%, para 12,28 euros, depois de ontem ter tocado máximos de quase três anos. A petrolífera foi penalizada pela queda de quase 5% nos preços do crude.As papeleiras também viveram um dia negativo, com a Altri a cair 2,13%, para 5,05 euros, e a Navigator a ceder 0,86%, terminando o dia a valer 3,474 euros.