Lisboa destoa de ganhos europeus com BCP a pressionar

O PSI deslizou 0,07%, para os 5.734,96 pontos, na derradeira sessão da semana, em contraciclo com os ganhos robustos das principais praças europeias.Das 15 cotadas do índice nacional, seis fecharam em alta, oito em queda e a Navigator terminou o dia inalterada.A pressionar o PSI esteve, principalmente, o BCP, com uma queda de 3,77%, para os 0,1478 euros, corrigindo da valorização da véspera.Também no vermelho destacaram-se a Greenvolt, que recuou 1,79%, para 7,69 euros, no dia em que foi noticiado que irá investir em duas centrais de biomassa em Portugal, e a Altri, que caiu 0,51%, para os 5,80 euros.Entre os pesos pesados, além do banco liderado por Miguel Maya, a EDP cedeu 0,18%, para 4,34 euros, enquanto a Jerónimo Martins valorizou 0,1%, para os 20,72 euros, a EDP Renováveis ganhou 0,14%, até aos 21,32 euros, e a Galp avançou 2,42%, fechando nos 10,99 euros.A maior subida do dia, contudo, pertenceu aos CTT, que ganharam 3%, para os 3,09 euros, após terem apresentado os resultados trimestrais ontem, após o fecho da sessão.