Lisboa escapa à onda vermelha que inundou a Europa em outubro

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O sentimento positivo vivido na bolsa de Lisboa em outubro destoou do das restantes praças europeias que terminaram em terreno negativo, num mês em que as tensões geopolíticas no Médio Oriente ganharam ímpeto.



O índice de referência nacional terminou, então, o décimo mês de 2023 a ganhar 2,74% para os 6.257,06 pontos, num período recheado de resultados trimestrais, incluindo, por um lado, os do BCP, Jeró...