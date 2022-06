Lisboa fecha com menor queda da Europa após "efeito BCE"

O PSI recuou 0,52%, para os 6.301,73 pontos, sendo, contudo, o índice menos castigado esta quinta-feira na Europa ocidental. O dia nos mercados foi marcado pelos anúncios do Banco Central Europeu (BCE), que revelou o fim da compra líquida de dívida a 1 de julho e a intenção de subir as taxas diretoras em 25 pontos base na reunião de julho.Das 15 cotadas do índice nacional apenas três encerraram com saldo positivo, enquanto as restantes 12 "pintaram-se" de vermelho.Semapa e Navigator foram as cotadas mais castigadas, com perdas de 3,75% e 2,73%, respetivamente. Mas a maior pressão sobre o índice vieram dos pesos pesados Jerónimo Martins, grupo EDP e Galp.A dona do Pingo Doce caiu 0,75%, para os 18,54 euros, enquanto a EDP Renováveis recuou 0,64% e a EDP perdeu 0,38%. Já a petrolífera acabou por inverter dos ganhos ligeiros nos minutos finais de negociação e terminou o dia a ceder 0,16%.A impedir maiores "estragos" no PSI estiveram as ações do BCP, com uma subida de 0,41%, para os 0,1951 euros. Também em alta fecharam a Corticeira Amorim e Greenvolt, com avanços de 0,77% e de 0,13%, respetivamente.