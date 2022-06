Maré vermelha na abertura da bolsa de Lisboa. Greenvolt cede mais de 3%

17.792.576 novas ações a um preço unitário de 5,62 euros.



Corticeira Amorim (-1,52%), CTT (-1,49%), BCP (-1,38%), Galp Energia (-1,29%) e Altri (-1,24%) registam desvalorizações acima de 1%. Quanto à Jerónimo Martins, a empresa com maior peso no principal índice português, cedia no arranque da negociação 0,32%.



Apesar de ser feriado nacional, a bolsa de Lisboa continua a operar. Neste ano, a praça nacional apenas está fechada nos dias 15 e 18 de abril e 26 de dezembro.

A bolsa de Lisboa arrancou a última sessão da semana em terreno negativo, em linha com o sentimento dominante nas principais praças europeias.A Europa está esta manhã pintada a vermelho, ainda a digerir o anúncio do BCE - que prometeu um aumento das taxas de juro diretoras para julho - e em expetativa em relação aos números da inflação de maio nos Estados Unidos, que são esta sexta-feira divulgados.O PSI caía 0,70%, para os 6257,65 pontos, nos primeiros minutos da negociação, com quase todas as cotadas no vermelho. Escapa apenas a EDP Renováveis que avança 0,30% para os 23,26€. Já a casa mãe, apesar de estar em terreno negativo, é a cotada com o recuo menos acentuado, a ceder 0,15%.A comandar as quedas está a Greenvolt que cai 3,7% para os 7,27 euros. A empresa liderada por Manso Neto anunciou esta quinta-feira um aumento de capital no montante de 100 milhões de euros, pretendendo emitir